NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Florida Palm Beach'te ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini söyledi.

Sözcü Farah Dakhlallah, Rutte ve Trump'ın 'ittifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik meselesini ele aldıklarını' belirtti.

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Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO'nun yapısıyla ilgili görüşlerinin mevcut Başkan Biden'dan çok daha farklı olduğu biliniyor.

Trump kampanya döneminde birçok kez, göreve geldikten sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızla bitireceğini vurgularken, Trump'ın ekibi Biden yönetiminin Kiev'e uzun menzilli füzelerin kullanılması yetkisi vermesini sert bir biçimde eleştirmişti.