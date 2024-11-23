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        Haberler Dünya Son dakika: Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü | Dış Haberler

        Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı Florida'da ziyaret etti. Ukrayna'nın NATO üyesi ABD ve Birleşik Krallık'a ait uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullandığı bir dönemde gerçekleşen buluşmada, 'küresel güvenlik meselelerinin ele alındığı' ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:21
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        Trump, NATO Genel Sekreteriyle görüştü
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Florida Palm Beach'te ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini söyledi.

        Sözcü Farah Dakhlallah, Rutte ve Trump'ın 'ittifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik meselesini ele aldıklarını' belirtti.

        Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO'nun yapısıyla ilgili görüşlerinin mevcut Başkan Biden'dan çok daha farklı olduğu biliniyor.

        Trump kampanya döneminde birçok kez, göreve geldikten sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızla bitireceğini vurgularken, Trump'ın ekibi Biden yönetiminin Kiev'e uzun menzilli füzelerin kullanılması yetkisi vermesini sert bir biçimde eleştirmişti.

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