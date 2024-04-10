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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu? 10 Nisan 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Malatya ve Ege Denizi'nde deprem! 10 Nisan Çarşamba AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. Gün içinde kimisi şiddetli kimisi hafif pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 10 Nisan 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:43
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        • 1

          Gün içerisinde meydana gelen depremler, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye ve yakın çevresinde pek çok artçı ve bağımsız depremler yaşanıyor. Oturduğu şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor. İşte, 10 Nisan Çarşamba günü meydana gelen son dakika deprem listesi...

        • 2

          MALATYA 2.6 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 07:55'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.00 KM olarak kaydedildi.

        • 3

          EGE DENİZİ AÇIKLARINDA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:48'te Muğla'nın Datça ilçesine 28.03 KM uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 KM olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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