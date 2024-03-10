Kahramanmaraş'ta deprem! 10 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri Türkiye'nin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Bir deprem ülkesi olan yurdumuzda her gün birçok artçı ve bağımsız sarsıntılar meydana geliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Gelen son bilgiye göre; bugün Kahramanmaraş 2.5 ile sallandı. İşte, 10 Mart Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları...
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Edinilen son bilgiye göre; Kahramanmaraş'ta bir deprem yaşandı. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedenler için "Deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte, 10 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
KAHRAMANMARAŞ 2.5 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 08:35'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 KM olarak belirlendi.
HAKKARİ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:49'da merkez üssü Hakkari'nin Merkez ilçesinde 2.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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