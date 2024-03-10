Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu? 10 Mart 2024 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi en son nerede deprem oldu?

        Kahramanmaraş'ta deprem! 10 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri Türkiye'nin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Bir deprem ülkesi olan yurdumuzda her gün birçok artçı ve bağımsız sarsıntılar meydana geliyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Gelen son bilgiye göre; bugün Kahramanmaraş 2.5 ile sallandı. İşte, 10 Mart Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 08:59 Güncelleme: 10.03.2024 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye genelinde meydana gelen son depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Edinilen son bilgiye göre; Kahramanmaraş'ta bir deprem yaşandı. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedenler için "Deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte, 10 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        2

        KAHRAMANMARAŞ 2.5 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 08:35'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 KM olarak belirlendi.

        3

        HAKKARİ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:49'da merkez üssü Hakkari'nin Merkez ilçesinde 2.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
        Akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?