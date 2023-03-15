Felaketin bir görüntüsü daha... Evin bahçesi 1 metre çökmüş!

SON DAKİKA: Yer Gaziantep İslahiye! Felaketin bir görüntüsü daha... Evin bahçesi 1 metre çökmüş!

AA

Türkiye, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve bu depremden 9 saat sonra ise Elbistan'dan gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem haberiyle gözyaşına boğuldu.

İSLAHİYE DE DEPREMDE HASAR GÖRDÜ AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Çerçili Mahallesi'nde de birçok ev yıkıldı.

BİRÇOK YERDE YARIKLAR VAR Can kayıplarının yaşandığı, bazı evlerin de ağır hasar gördüğü mahallede bir evin bahçesinin yaklaşık 1 metre çöktüğü, yer yer yarıklar oluştuğu görüldü.

"14 EV YIKILDI, 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ" Mahallenin muhtarı Savaş Kuş, depremde mahallede 14 evin yıkıldığını, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 evin de ağır hasarlı olduğunu söyledi. Acil yıkılacak olan binalarda yıkım işlemlerinin tamamlandığını belirten Kuş, şöyle konuştu:

"TOPRAK 1-2 METRE YARILMIŞ, TARLANIN İÇİNDE OVAL DAİRELER OLMUŞ" "Depremden günler sonra dededen kalma araziye geldik. Toprak kaymaları, 1-2 metre yarılmalar olmuş. Deprem çok sıkıymış, tarlanın içinde oval daireler çizmiş, köyün her tarafına vurmuş. Buna deprem demiyoruz, kıyamet diyoruz. O ses, kayaların düşmesi, insanları çok ürküttü. Şu an evler hasarsız ya da az hasarlı olsa dahi o korkudan evlere giremiyoruz."