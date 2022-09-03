Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20.1 kilometre, Datça'nın ise 203.79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.