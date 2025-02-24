DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruların birkaç gün içerisinde, bugün, yarın yapılmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor başvuru için." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı tarafından Kars'ın Kağızman Belediyesine yapılan görevlendirmeyi eleştirdi.

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AK Parti'nin kazanamadığı belediyeleri zorla almaya çalıştığını iddia eden Koçyiğit, "Bunun adı bir çökme operasyonudur. Halkın iradesine el koymaktır, zorbalıktır. AKP'nin, daha fazla bizim yerel yönetimdeki belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin halka hizmet etmesine tahammülü yok." görüşünü savundu.

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Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni de eleştiren Koçyiğit, dijital güvenliğin önemli olduğunu, ancak düzenlemeyle bireyin değil, devletin dijital güvenliğinin öncelendiğini ileri sürdü.

Düzenlemeyle topluma gözdağı verilmek istendiğini savunan Koçyiğit, "Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, etki ajanlığı düzenlemesiyle benzer bir düzenlemedir. Teklifin kanun sınırı belli değil, şeffaf değil, yetkileri çok geniş. Bu yetkilerle yeni bir dezenformasyon yasasıyla karşı karşıyayız. Bu kanun teklifinin geri çekilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

DEM Parti heyetinin ziyaretlerine ilişkin değerlendirmeler de yapan Koçyiğit, "Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruların birkaç gün içerisinde, bugün, yarın yapılmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor başvuru için." diye konuştu.

Heyetin, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yaptığı ziyaretle ilgili bilgileri İmralı ile paylaşacağını aktaran Koçyiğit, bu görüşmeden sonra "Öcalan'ın çağrısına" yönelik takvimin netleşeceğini kaydetti.