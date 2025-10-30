Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti heyetini kabul etti.

Görüşmeye DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamaların ele alındığı belirtildi

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.

İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

İkinci görüşmede ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

FOTO: AA