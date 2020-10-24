Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100'üncü yıl' genelgesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, "Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen bir bağımsızlık destanı yazmıştır. Yüce milletimiz, kudret ve iradesiyle vatan edindiği Anadolu topraklarını parçalanmaktan kurtarmıştır. Bu mücadele süresince milletimizin en büyük güç kaynağı istikbal ve istiklaline olan sarsılmaz inancı olmuştur" denildi.
"ETKİNLİKLER, KURUL TARAFINDAN PLANLANACAK VE YÜRÜTÜLECEKTİR"
DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyetin 100'üncü yılının Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerinde büyük bir coşkuyla kutlanacağı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. Bu kapsamda; 100'üncü yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecektir. 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek her türlü faaliyet İletişim Başkanlığı'nca oluşturulacak bir kurul tarafından planlanacak ve yürütülecektir.
Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek tüm proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak, yürütülen faaliyetler için ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek ve İletişim Başkanlığı'nca uygun görülen sponsorluk ve/veya hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecektir.
Kutlama ve etkinliklerde kullanılacak her türlü proje dokümanı, logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve dokümanlar İletişim Başkanlığı'nca oluşturulacak web sitesinde (www.yuzuncuyil.gov.tr) yayımlanacaktır. Kurumsal kimliğe uygun olarak oluşturulacak 100'üncü Yıl Logosu tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazışmalarda kullanılacaktır."
Genelgede ayrıca, 2023 yılı boyunca düzenlenecek etkinliklerin Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin sağlanması gerektiği kaydedildi.
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