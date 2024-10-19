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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholzu kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı görüşüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:01
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        Erdoğan Scholz görüşmesi başladı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi başladı.

        Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı yapılıyor.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

        Basına kapalı yapılan ikili görüşmenin ardından, basın açıklaması düzenlenmesi bekleniyor.

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