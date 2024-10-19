Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı görüşüyor
Giriş: 19.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi başladı.
Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı yapılıyor.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Basına kapalı yapılan ikili görüşmenin ardından, basın açıklaması düzenlenmesi bekleniyor.
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