Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'den 12 Eylül askeri darbesinin 39. yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET BİR DAHA ASLA İZİN VERMEZ"

Erdoğan "Millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, #12Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez" dediği ifadelerine şöyle devam etti:

Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahiip çıkmaya devam edeceğiz