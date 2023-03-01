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Çocuk kaçırma iddiaları hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan deprem bölgesinde çocuk kaçırma iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

Giriş: 01.03.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çocuk kaçırma iddiaları hakkında açıklama
Habertürk Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarında, deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı görülmüştür" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem sonrasında; çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı gibi kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmamaktadır.

Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için Aziz Milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır."

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