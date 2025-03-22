CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim için 81 ilde 2 bin 987 sandık alanı oluşturulurken 5 bin 600 sandık kurulacak. Her sandıkta en az 3 görevli olacak. Toplam 18 bin sandık görevlisi görev yapacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde vatandaşlar, CHP il ve ilçe başkanlıkları ile CHP'ye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek. Oy verme işlemleri sabah 08.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek.

İMAMOĞLU’NA DESTEK “İÇİN DAYANIŞMA SANDIĞI”