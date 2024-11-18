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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cemal Enginyurt partisinden istifa etti | Son dakika haberleri

        Demokrat Parti'de 2 istifa

        Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 13:06 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:35
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        Demokrat Parti'de 2 istifa
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        Demokrat Parti'de İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun istifa etti.

        Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. Dedik ki bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük" dedi.

        SALİH UZUN'DAN PAYLAŞIM

        Salih Uzun da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Anavatan Partisi'nin son genel başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye'nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim. Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'ni tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım.

        Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi. Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum."

        TEK MİLLETVEKİLİ KALDI

        İki vekilin istifasıyla Demokrat Parti'de koltuk sayısı 1'e düştü. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partideki tek vekil olarak yer aldı. Bağımsız milletvekillerinin sayısı da 9'a yükseldi.

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