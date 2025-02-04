Cemal Enginyurt'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı. Enginyurt'un konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

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