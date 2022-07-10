Bodrum'da orman yangını çıktı!

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

DHA'nın haberine göre Bodrum'un Bahçekaya Mahallesi Mumcular Barajı yakınındaki orman ve makilikte, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ile çok sayıda işçi sevk edildi. Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.