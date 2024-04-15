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        Haberler Gündem Son dakika biraz önce deprem mi oldu? 15 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

        Muğla'da son dakika deprem! 15 Nisan Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem verileri yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye'de meydana gelen güncel son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Edinilen son verilere göre; Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarında Akdeniz açıkları 4.0 ile sallandı. İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi yurdumuzda kaydedilen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 07:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:10
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        • 1

          Gün içinde yurdumuzun hemen her şehrinde artçı ve bağımsız pek çok deprem meydana geliyor. Bu sarsıntıların pek çoğu hissedilmese de kimi depremlerin şiddeti vatandaşları endişelendiriyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini haberimizde derledik. İşte, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü meydana gelen son dakika deprem listesi...

        • 2

          AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 09:06'da Muğla'nın Datça ilçesine 279.65 km uzaklığında Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.39 km olarak ölçüldü.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          AFAD tarafından duyurulan verilere göre; bugün saat 08:29'da Ege Denizi açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

        • 4

          KAHRAMANMARAŞ 2.6 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:28'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.03 KM olarak kaydedildi.

        • 5

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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