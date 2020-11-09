Ortadokslar'dan Ayasofya davası

Türkiye vatandaşı bir grup Ortodoks, "Haklarımız ihlal edildi" diyerek, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine dair kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.
Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını 10 Temmuz 2020'de iptal etmişti. Kararın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu, tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği vurgulanmıştı.
CUMHURBAŞKANI KARARI İLE AÇILDI
Danıştay’ın kararının ardından, Ayasofya, Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmiş, ilk namaz 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınmıştı.
DANIŞTAY’DA DAVA AÇILDI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın özel haberine göre, Ayasofya tartışması sürerken, Türkiye vatandaşı ve Rum Ortodoks azınlığı üyesi olan bir grubun, konuyu yeniden yargıya taşıdığı, kararın iptali için Danıştay’a dava açtığı öğrenildi.
KARARIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU SAVUNULDU
Habertürk’ün ulaştığı dava dosyasında, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararına karşı 86 yıl sonra açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddinin gerektiği, bu nedenle Cumhurbaşkanı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürüldü.
Ayasofya’nın ibadete açılmasının, Türkiye’nin taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi İle Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar Sözleşmesine aykırı olduğu da iddia edildi.
Dava dilekçesinde, "Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks azınlığın hakları ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini talep ediyoruz" denildi.
KONUŞMADILAR
Habertürk'ün ulaştığı davacı grup ve avukatları, konunun yargıya taşındığını ve şu aşamada yorum yapmak istemediklerini belirtti. Danıştay’ın, talebe ilişkin kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
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