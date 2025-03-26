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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu

        Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu. CHP'nin adayı olan Çebi, tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın yerine 24 oyla seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:35
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        Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu
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        Beylikdüzü Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi Başkan Vekili seçildi.

        AA'da yer alan habere göre Beylikdüzü Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Serdar Mumcu'nun başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

        Mumcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı'nın geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda belediye başkan vekilinin seçileceğini anlattı.

        Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi'yi, AK Parti Grubu Meclis Üyesi Özden Bilgiş'i aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

        Oylamada Çebi 25, Bilgiş 12 oy aldı. İlk tur oylamasında 2 adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda da üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimde üçüncü tur yapıldı.

        Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 37 oyun 24'ünü alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi.

        Öte yandan "Yenidoğan çetesi" davası sanıklarından olan ve CHP üyeliğinden istifa eden bağımsız meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da oylamaya katıldığı görüldü.

        GÖKAN ZEYBEK, SONUCU DEĞERLENDİRDİ

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, oylamayla Önder Serkan Çebi'nin yasanın öngördüğü çoğunluğu sağlayarak Belediye Başkan Vekili seçildiğini söyledi.

        Çebi'ye bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyen Zeybek, halka dönük hizmetlerin eksiksiz devam edeceğini bildirdi.

        Zeybek, "Buradan Silivri Cezaevi'ne geçeceğim. Orada tutuklu bulunan (Ekrem) İmamoğlu'nu, Çalık'ı ve diğer belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğim. Bu Meclis'ten çıkan kararın da sonucunu kendilerine iletmiş olacağım." diye konuştu.

        Çebi'nin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu olduğu öğrenildi.

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        #son dakika
        #Mehmet Murat Çalık
        #Serkan Çebi
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