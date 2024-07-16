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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bergama'da dumanlar yükseldi! | Son dakika haberleri

        Bergama'da dumanlar yükseldi!

        İzmir Bergama'da ormanlık alanda dumanlar yükseldi. Çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:47
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        Bergama'da dumanlar yükseldi!
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        İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        DHA'nın haberine göre Bergama ilçesi Kapıkayası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

        Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

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        #İzmir
        #Bergama
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