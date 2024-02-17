Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Ramazan Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyesinde zam oranı belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklama, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hesabına yatırılmıştı. İşte 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
- 1
Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emekli bayram ikramiyesine ilişkin milyonlarca emeklinin beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bilindiği gibi bayram ikramiyesi yılda iki kez, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılmaktadır. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2024 emekli bayram ikramiyesine ilişkin tüm detaylar...
- 2
2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.
Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketinde yer aldı.
- 3
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerin 1-9 Nisan tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor.
-
- 4
MART AYINDA DİLEKÇE VEREN EYT’LİLER DE YARARLANACAK
Zamlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.
Kurban bayramı bu yıl haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.
- 5
İKİ BAYRAMDA YAKLAŞIK 90 MİLYAR LİRA
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan kişi sayısı dosya bazında 15,1 milyon kişiye ulaşıyor. Buna göre iki bayramda 45’şer milyar liradan bu yıl yaklaşık 90 milyar liralık emekli ikramiyesi ödenecek.
- 6
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.
-
- 7
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.
- 8
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.
- 9
Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.
Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.
-