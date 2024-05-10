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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza giderildi

        Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza giderildi

        Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 07:53 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:28
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        Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza
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        Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

        SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

        Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda bir süre yapılamayan seferler normale döndü.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

        Duyuruda, "Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi yer aldı.

        Hatta yaklaşık 2 saat süren aksaklığın ardından yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi.

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