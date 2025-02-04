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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi çağrı yapacak | Son dakika haberleri

        Bakırhan: Öcalan tarihi çağrı yapacak

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. 15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:34
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        Bakırhan: Öcalan tarihi çağrı yapacak
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı" iddiasına ilişkin, "15 Şubat mı olur, biraz sonrası mı olur bilmiyorum ama Öcalan tarafından tarihi bir çağrı yapılacak." dedi.

        Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak, deprem bölgelerinde çok iyi eserler yapılmış algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

        Bir yıl içinde bütün sorunların çözüleceği yönünde söz veren iktidarın sınıfta kaldığını ileri süren Bakırhan, "Depremin üzerinden iki yıl geçti. İki yıl içerisinde toplumun yarısının bile konutları teslim edilmemiş. Bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

        İçişleri Bakanlığınca bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Bakırhan, yerel yönetimlerin demokratik yaşamın güvencesi olduğunu bu nedenle yerel yönetimlere sahip çıkacaklarını belirtti. Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeyi anımsatan Bakırhan, "Bu antidemokratik uygulamayı kabul etmiyoruz." dedi.

        Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanı ilan edildiği Zafer Konferansı'nın yapıldığını anımsatan Bakırhan, şunları söyledi:

        "Suriye'nin bütün renklerinin katılmadığı bir konferans, yok hükmündedir. Bunu kimse tanımıyor, tanımayacak. Yine burada hızını almıyorlar, cumhurbaşkanı seçiyorlar. Ne güzel, dışarıdan giden cihadistler bir araya gelecek, Suriye halklarını, Suriye'deki farklılıkları, inançları katmayarak kendi cumhurbaşkanlarını seçecekler. Kendi başına konferans yapacaksın, kendi başına cumhurbaşkanı seçeceksin, kararlar alacaksın, sonra da 'bu kararlara uy' diyeceksin. Ortak yaşam Suriye Arap Cumhuriyeti ile değil, demokratik bir cumhuriyetle kurulur."

        DEM HEYETİNİN ZİYARETLERİ

        DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaretlerine değinen Bakırhan, "Bu tarihi fırsatı güvenlikçi bir perspektifle, zehirli bir dille bozmamak gerekiyor. Güvenlikçi bir perspektifle, zehirli bir dil, bu tarihi süreci geriye götürebilir. Bugün toplumsal uzlaşıya ihtiyaç var. Bunu sağlamak istiyorsak, demokratik bir temas ve diyaloğu esas almamız gerekiyor. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel hukuk ile Kürt sorununa rasyonel bir çözüm bulma arayışındayız. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü, Türkiye'de demokratik standartların aynı zamanda kaldıracı olacaktır. Bu meselenin çözümü herkesin nefes almasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        "PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'ın tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını" aktaran Bakırhan, "Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Biz kalıcı ve köklü bir çözüm için hazırız. Yapılacak olan bu tarihi çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu çağrının ciddiyetine denk düşecek zemini güçlendirmeye ve tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz." dedi. Bakırhan, güven artırıcı ve güven onarıcı adımların atılmasını beklediklerini de kaydetti.

        Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, "15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı geleceği" iddiasının doğru olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "15 Şubat mı olur, biraz sonrası mı olur bilmiyorum ama Öcalan tarafından tarihi bir çağrı yapılacak." yanıtını verdi.

        Çağrının, silah bırakmaya mı yönelik olacağına dair soruya Bakırhan, "Tarihi bir çağrı, birçok şeyi içerisinde barındırıyordur kesin. İçeriği bilmiyorum, heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz ama muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeylerin olma ihtimali yüksek. Çok kısa sürede bir hazırlık, bir çalışma var. Tarihini belirtemiyorum." ifadelerini kullandı.

        Yakın zamanda İmralı Adası'na yeni bir ziyaretin olup olmayacağı sorusuna ise Bakırhan, bu konuda henüz net bir şeyin olmadığını bildirdi.

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