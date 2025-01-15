Bakan Tunç: İkinci görüşme için talep henüz olmadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme için talep gelmediğini söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Gazetecilerin "Öcalan ile ikinci görüşme ne zaman" sorusuna Bakan Tunç şu yanıtı verdi:

"2. görüşme için talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu taktirde elbette bunun değerlendirmesini adalet bakanlığı olarak gerçekleştiririz. Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var. 40 yıldan bu yana ülkemizin milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan PKK terör örgütünün tamamen lağvedilmesi ve terörsüz bir Türkiye için güçlendirilerek milli birlik ve kardeşliğimizin kuvvetlendirilerek Türkiye’nin Türkiye 100 yılında daha güçlü olması noktasında büyük bir çaba var. bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Bu anlamda da yeni görüşme talebi olursa bu değerlendirilir."