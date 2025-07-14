Donald Trump Mark Rutte ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi.

ABD Başkanı, Rusya ile anlaşma sağlanamaması durumunda, sert vergiler uygulanacağı ifade ederken, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapılacağını duyurdu.

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Trump "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, ülkelerin Ukrayna'ya hızlı bir şekilde ekipman göndereceğini bildirdi.

ABD Başkanı, Rusya ile uzun konuşmalar yapıldığını ancak bir şey değişmediğini Kiev'in hâlâ bombalandığını ifade ederken "Bu durmak zorunda." dedi.

Donald Trump, Patriot hava savunma sisteminin bataryalarıyla birlikte sevk edileceğini duyururken, Rutte, sevkiyatın Patriotların dışında ekipmanları da içereceğini ifade etti.

Ukrayna'ya yapılacak silah sevkiyatları NATO üzerinden gerçekleşecek.