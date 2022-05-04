Antalya'daki festivalde balkon çöktü!

İHA

Son dakika... Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu.

İHA'nın haberine göre, toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon ise çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi. Facianın yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. Korku dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler devam etti.