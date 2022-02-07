Anne, baba ve oğlu vurdular! İstanbul'da dehşet!

DEHŞET! Son dakika haberleri: İstanbul'da anne, baba ve oğlu sokak ortasında böyle vurdular!

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da cumartesi günü öğle saatlerinde, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 2’nci Taşocağı Sokak’ta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

ANNE, BABA VE OĞUL YARALANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, otomobillerine binmek üzere evlerinden çıkan aile, husumetli oldukları bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Aile fertleri arabaya bineceği sırada silahıyla ateş açan şüpheli, anne, baba ve oğlu yaraladı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silah sesini duyan ve otomobilin sürücü koltuğundan inen başka bir aile ferdi ile çevredeki vatandaşlar yaralananlara yardım ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırının hemen ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerini yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ve görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ailenin arabalarının başında beklediği esnada, arkalarından gelen şüphelinin önce oğullarına sonrasına ise anne ile babaya ateş edip koşarak uzaklaştığı görülüyor.

"ÜÇÜ DE BACAKLARINDAN YARALANMIŞ"

Olayı anlatan görgü şahidi bir vatandaş, "3-4 el silah sesi geldi. Başta çocuklar maytap patlatıyor dedim. Çıktım baktım, adamlar yerde 3 kişi yaralıydı. Bir kadın, iki erkekti. Üçü de bacaklarından yaralanmıştı. Yaralılar özel araçla hastaneye götürüldü” ifadelerini kullandı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Bir diğer görgü şahidi ise silah sesini duymalarıyla birlikte dışarı çıktıklarını, yaralıların kendi arabalarıyla hastaneye götürüldüğünü ve polislerin incelemelerini yaptığını söyledi.