Almanya'da vaka artışı sürüyor!

İHA

Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi, 412 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 612 bin 648’e yükseldi.

Açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 182’ye yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana Almanya’da 1 milyon 206 bin 200 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirdi. Öte yandan, Almanya’da aktif Covid-19 taşıyan kişi sayısının 377 bin 266 olduğu belirtildi.