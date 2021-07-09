Almanya'da vaka sayısı 3 gün üst üste arttı!

AA

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 949 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 734 bin 468'e çıktı.

Son 24 saatte 49 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 190'a yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 5,5 olarak tespit edildi. 2 Temmuz’da 5 şeklinde kayıtlara geçen bu sayı, 6 Temmuz'da 4,9’a gerilemiş, 7 Temmuz’da 5,1'e, dün de 5,2'ye yükselmişti.

Uzmanlar, yeni vakaların artmasının sebebinin Kovid-19’un mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının yaygınlaşması ve tedbirlerin gevşetilmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

RKI'nın hazırladığı raporda Almanya’da Delta varyantının yeni vakalarda baskın tür olduğu açıklamıştı.

Ülkede, salgının üçüncü dalgasında 26 Nisan’da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 169,3’e yükselmiş, daha sonra alınan tedbirler sonucunda mayıs ve haziran aylarında bu sayı hızla düşmüş, bu ayın başında ise 5 civarında seyretmişti.