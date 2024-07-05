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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı | Son dakika haberleri

        Ali Koç ifade için adliyeye geldi

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylara ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ifadeye çağrıldı. Koç, derbide sonrası saha içerisinde yaşanan olaylar ve ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Basın ve Spor Savcılığına ifade verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:39
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        Ali Koç ifade için adliyeye geldi
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        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'ta oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ve yaptığı açıklamalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

        DHA'nın haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.

        Bu çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bugün ifadeye çağrıldı. Başkan Koç, derbide sonrası saha içerisinde yaşanan olaylar ve ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Basın ve Spor Savcılığına ifade verdi.

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        SORUŞTURMA SÜRECİ

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

        İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

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        NELER YAŞANDI?

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı.

        Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağı açınca Galatasaray Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, bayrağı almaya çalıştı. Daha sonra arbede çıktı ve Çelikkıran'ın darp edildiği kameralara yansıdı.

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu olan sarı-lacivertlilerin analisti Emre Kartal'ın, defalarca stat müdürünü yumruklaması dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

        Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü.

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        Olaylar böyle başladı!
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        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartışan başkan Koç, "Çık buradan, yoksa dayak yiyeceksin" dedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü. Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

        Öte yandan Ali Koç'un stattan ayrılışı sırasında ortalık bir kez daha karıştı. Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, polislere "Ali Koç'un polisi değilsiniz" diye bağırdı. Araya giren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ortamı sakinleştirdi.

        Ayrıca arbede esnasında başkan Ali Koç'un yöneticilerden Selahattin Baki'ye de tepki gösterdiği görüldü. Başkan'ın, Baki'ye "Sus! Sus diyorsam susacaksın" diye bağırarak tepki gösterdiği kameralara yansıdı.

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        #son dakika
        #Ali Koç
        #selahattin baki
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