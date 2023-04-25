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Tokat'ta korkunç cinayet! Eski eşini tabancayla öldürdü

Türkiye bir kadın cinayetine daha tanık oldu. Tokat'ta yaşanan korkunç olayda Ahmet Göktaş, 5 yıl önce boşandığı eski karısı Ebru Güneş'i tabancayla öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

Giriş: 25.04.2023 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Adres bu kez Tokat! Bir kadın daha öldürüldü
AA

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren kişi aynı silahla kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak'ta, Ahmet Göktaş (40), 5 yıl önce boşandığı eski eşi, 3 çocuk annesi Ebru Güneş (33) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

BİR AY ÖNCE CEZAEVİNDE ÇIKMIŞ

Göktaş, kavgaya dönüşen olayda yanındaki tabancayla Güneş'i başından vurdu.

Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Göktaş, aynı silahla intihar etti. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Cenazeler, Turhal Belediyesine ait cenaze aracıyla Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Göktaş'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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