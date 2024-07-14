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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adana'da fırtına! Vinç devrildi | Son dakika haberleri

        Adana'da fırtına! Vinç devrildi

        Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar ağaçları kökünden söktü. Bir inşaatta ise vinç devrildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:54
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        Adana'da fırtına! Vinç devrildi
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        Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi.

        İHA'nın haberine göre akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi.

        FACİADAN DÖNÜLDÜ

        Bir inşaatta ise vinç devrildi, şans eseri altında kalan olmadı. Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi.

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        Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.

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        #son dakika
        #adana
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