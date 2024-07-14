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Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi.

İHA'nın haberine göre akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ Bir inşaatta ise vinç devrildi, şans eseri altında kalan olmadı. Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. REKLAM

Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.