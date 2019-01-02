HABERTÜRK, tren kazası öncesi ve sonrasında hayatını kaybeden makinist ve demiryolu çalışanlarının telsiz konuşmalarına ulaştı. Kaza anı öncesinde gerçekleşen görüşmeler

telsiz konuşmalarına net olarak yansıyor.

“GEZİNTİ MODUNDA AĞIR AĞIR GELİN”

Kazaya karışan klavuz trenin makinisti ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kazaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kontrol memuru Emin Ercan E. arasında şu diyalog geçiyor:

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kumanda merkezi emin.

Makinist Kenan G.(Yaralı kurtuldu): Sayın şefim 89'un 500'ü kılavuz makina. Eryaman'a geldik şefim.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kolay gelsin şefim. Şimdilik orda bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle. 6.50 treni gittikten sonra gar kabul edecek sizi. Ben hareket ile görüşür size haber veririm. İlk etapta hipodroma kadar gönderirler herhalde.

Makinist Kadir Ü.(Kazada hayatını kaybetti): Makinist kadir.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kadir ustam hareket ile görüştüm aynen dediğimiz gibi 6.50 treni çıktıktan sonra kabul edecekler sizi. Manevra yapacaksınız. Hipodroma kadar gezinti modunda ağır ağır gelebilirsiniz.

Makinist Kadir Ü.: Hipodroma kadar devam ediyoruz şefim. Orda 6.50 treninden sonra hareketle görüşürüyoruz.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Tamam kadir ustam hayırlı sabahlar elinize sağlık.

“HAT 1’DEN 11’E”

Peki kazaya karışan yüksek hızlı tren nasıl yönlendirildi? İşte kaza soruşturmasında tutuklanan makasçı Osman Y. ile hareket memuru Sinan Y., arasında geçen diyaloglar…

Makasçı Osman Y.: 505-507

Hareket memuru Sinan Y.: Dinlemede.

Makasçı Osman Y.: Sinan yollarımız hat 1'den 11'e.

Hareket memuru Sinan y.: Hat 1'in 11'e olduğu anlaşıldı.

“HATIRLAMIYORUM” DEMİŞTİ

Makasçı Osman Y. hat değişikliğinin bilgisini böyle veriyor. Ancak ifadesinde "değiştirdim mi hatırlamıyorum" dediği o makası iddiaya göre değiştirmedi. Birkaç dakika sonra da kaza yaşandı.

“YER HAKKINDA NOKTASAL BİLGİNİZ VAR MI?”

Kaza sonrası devlet demiryolları çalışanları arasında yaşanan panik havası da telsiz konuşmalarına yansıdı. Bir yandan kaza bilgisi netleştirilmeye çalışılırken, bir yan da kaza yeri tespit edilmeye çalışılıyor. İşte o görüşmeler:

TCDD çalışanı 1: Hayırlı işler. Konya hareket murat ben.

TCDD çalışanı 2: Hayırlı işler murat bey. 82201 (hızlı tren) drıve mi etti?

TCDD çalışanı 1: Yav bir kaza oldu deniyor da tam netleşmedi. ona şaapıyorlar. kılavuz makineyle herhalde eee karşı karşıya gelmişler daha tam arkadaşlar şaapıyorlar.

TCDD çalışanı 2: Tamam tamam hostesler söyledi de bizim de oradan haberimiz oldu.

TCDD çalışanı 3 : Abi durum hakkında bilginiz var mı arkadaşlar ambulans istiyor ama nasıl yönlendirme yapabiliriz. Yer hakkında noktasal bilginiz var mı?

TCDD çalışanı 3: Bize söylenen Behiçbey Marşandiz’den sonra.

TCDD çalışanı 4: muhtemelen Behiçbey istasyonu içinde oldu olay. Ambulans istiyorlar siz yönlendirme yaptınız mı?

TCDD çalışanı 3: Gönderin, gönderin biz de buradan bildiririz 112'ye.

KAZANIN NEDENİ DAHA O AN BELLİYMİŞ

Kazanın neden yaşandığının aslında daha bu konuşmalar sırasında tespit edildiği de görülüyor. İşte o görüşme;

TCDD çalışanı 5: Durum nedir?

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile 201 (hızlı tren) karambol (kafa kafaya çarpışma) yapmış. Bu traktör var ya traktör motor durağının orda karambol oldu daha her şey net belli değil. 201 (Hızlı tren) hat 1'den gelmesi gerekirken HAT 2'den geliyor.

TCDD çalışanı 5: Yapma yaa.

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile Ankara'ya dönüşte.

TCDD çalışanı 5: Peki var mı arkadaşlarda falan bir şey?

TCDD çalışanı 2: Daha tam net bir şey öğrenemedik.