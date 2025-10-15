Habertürk
        Son dakika: 9 ilde siber operasyon: 61 gözaltı

        9 ilde siber operasyon: 61 gözaltı

        9 ilde düzenlenen "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme" operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı, 27'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 15.10.2025 - 08:17
        9 ilde siber operasyon: 61 gözaltı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında, 9 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından son 10 günde ‘Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme’ suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli yapılan operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıkları tarafından yapıldı.

        Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden ‘hediye çeki, mobilya satışı’ gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucunda, hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 27’si tutuklandı, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

        Bakan Yerlikaya, “Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

        #Son dakika haberler
