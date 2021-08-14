AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Her sel felaketinden sonra HES tartışmasının yaşandığına işaret eden Soylu, Bozkurt'taki sel felaketinin ardından da aynı tartışmanın yaşandığına dikkati çekti.

Bozkurt'taki HES'i kendi gözleri ile gördüklerini belirten Soylu, bölgedeki yağışın şiddetine vurgu yaparak, "HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber yağmurun, suyun şiddetiyle koptuğunu, dağın tepesinde büyük bir çıplaklık açıldığını gördük ve bunun birçok yerde olduğunu gördük. Normal olmayan bir manzarayla da karşılaştık." diye konuştu.

"BURADA AĞIR BİR TABLO VAR"

Bakan Soylu, selin vurduğu köyleri milletvekilleriyle de ziyaret ettiklerini belirterek, o bölgelerde de aynı tablonun bulunduğunu dile getirdi.

Selin kendisinin bugüne kadar gördüğü en ağır tablo olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Burada ağır bir tablo var. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ve etkilediği insan açısından ağır bir tablo var. Onun için burada zannediyorum uzun ve hummalı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Rize'den geldik, Muğla, Antalya'daydık ve buraya geldik. Bundan önce Elazığ, Giresun vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Kimse, "Nerede bu devlet?' demedi. Devlet bütün unsurları ve bütün kurumlarıyla tablo ne kadar ağır olursa olsun, bunu telafi etmek için var gücüyle herhangi bir mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam ediyor, edecek de. "

"BİR HAFTA SONRA ESNAFIMIZIN YARALARI SARILACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak." dedi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFAD Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Kurum, Kastamonu, Bartın ve Sinop'a geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"HIZLI HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm kurum ve kuruluşları, bakanları, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle olayın olduğu andan itibaren afet bölgelerinde olduğunu söyleyen Bakan kurum, şöyle devam etti:

"Şunu söylemek isterim ki son 19-20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde nerede bir sel, heyelan, deprem, yangın, afet olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. Kimseyi ayrıştırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. O afeti yaşayan sanki bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız gibi hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde şunu gördük, 'Nerede bu devlet, milletvekilleri, bakanlar, niye benim işim yapılmıyor? denildiğini duymadık. Sayın İçişleri Bakanı'mız da ifade etti, bir an önce yaralarımızı sarmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin, yapılacak işleri yapmanın içerisinde olduk. İşte depremlerde konuklarımız bitti, teslim ettik. 15 gün önce Antalya'da, Muğla'mızda yangın afeti yaşadık. O zaman, 'Bir ay içerisinde konutlarımızı, ahırlarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın kısa bir süre içerisinde yaralarını saracağız.' demiştik."

Yangında hasar gören yapıların yaklaşık yarısının ihalesinin yapıldığını, yer tespitlerini de gelecek hafta itibarıyla yapacaklarını belirten Kurum, "Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız, inşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de yapıları yapacağız. Evet o afetlerde ne yaptıysak bugün Kastamonu'da, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda aynı anlayışla çalışacağız. Gerçekten burada büyük bir afet var, vatandaşlarımız, esnaflarımızın mağdur oldular. Acılarını paylaşmak için hızlı hareket etmek zorundayız. Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak." ifadelerini kullandı.

"500 YILLIK YAĞIŞLAR HESAPLANIYOR"

Atılacak adımların Bozkurt'a yakışır bir şekilde olması için çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Afetin ekranlara belki en çok yansıyan sokağının başındayız. TOKİ Başkanlığımız 1 hafta sonra inşallah bu cephelerin takılmasını başlatacak ve burayı Bozkurt'a yakışacak şekliyle cephesiyle, aydınlatmasıyla ve altyapısıyla her türlü sürecini inşallah götürüyor olacağız. Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Tüm afet bölgeleri için söylüyorum Sinop, Bartın ve Kastamonu'da. Afet sebebiyle zarar gören, evleri yıkılan vatandaşlarımızın afet konutlarını Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yine bir ay içerisinde başlatacak ve en geç 1 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi İnşallah yapımlarını gerçekleştiriyor olacağız.

Tarım Bakanı'mız burada değil, derelerle ilgili yapılması gerekenler, gerek kesitlerin büyütülmesi gerek yapısal iyileştirmeler. Tabii 500 yıllık yağışlar hesaplanarak bu süreçler yürütülüyor. Bunları da Tarım ve Orman Bakanlığımız, burada bakan yardımcılarımız, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz çalışıyorlar. Bunlara ilişkin de atılması gereken adımları atıyor olacağız."

"SU VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

İller Bankası Genel Müdürlüğünce altyapı hasar çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Kurum, "Artık arızaları gidermeye çalışıyoruz ve bu çerçevede de Sinop Ayancık'ta da İller Bankasının tamiratlarıyla su vermeye başladık. Kastamonu Bozkurt, en çok etkilenen ilçemiz, burada da 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, bir mahalle içinde su deposuna ki merkez mahallemiz, su deposuna ana hattan iletim hattından su vermeye inşallah yarın itibarıyla başlıyoruz." diye konuştu.

Tüm hasarları hızlı bir şekilde gidereceklerini belirten Bakan Kurum, "İnşallah Yeni Bozkurt'umuzu İhya edecek, inşa edecek adımları da hep birlikte atacağız ve bu işler programlamadan, başlamadan da inşallah vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Daha önceki depremlerde, sellerde, heyelanlarda olduğu gibi. Ben tekrar tüm Türkiye'mize ve illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.Üzüldükleri noktaların bulunduğunu aktaran Soylu, "Bu ülke, devlet ve millet hepimizin. Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken 'ben nasıl bir dedikodu oluşturayım', 'acaba ona nasıl bir zarar vereyim', 'bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesi içinde olanlar var. Tabii biz işimize bakıyoruz. Eğer konsantrasyonumuzu buraya doğru sevk edersek yani bu cevap vermeye sevk edersek işimizden alıkonacağız diye bir endişe bizim içimizde var." ifadelerini kullandı.

Bin jandarma personeli, binin üzerinde AFAD gönüllüsüyle, bini aşkın sadece kamyon, vidanjör ve aynı zamanda bütün temizliği yapabilecek araçlarla birlikte temizlik yaptıklarını anlatan Soylu, tüm köyleri elektriklendirmek için helikopterle jeneratör gönderdiklerini vurguladı.

Gıda yardımları hakkında da bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"Sadece helikopterle dün ve bugün 20 ton gıda dağıttık. Cenazeden, insanların nakillerine kadar her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve vatandaşlarımızın bütün sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Hasar tespiti yapılıyor, zarar tespitleri yapılıyor. Milletimizin, vatandaşlarımızın morali ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bu travma öyle kolay bir travma değil. Birinci kattan 4. kata çıkanlar, helikopterle çatılardan alınanlar, çocuklarıyla başka yerden alınanlar, bunların hepsini biz yaşadık. Ankara'da duracaksınız siyaset yapacaksınız, buraya gelip tezvirat yapacaksınız, yok öyle... Gidin başka yerde yapın, buranın üzerinde siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır. Bir daha söylüyorum buranın üzerinden siyaset yapmak şeytanla iş birliğidir. Altını çiziyorum, ayıptır ya. Bir bırakın çalışalım."

BÖLGEDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR

AA'da yer alan habere göre AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

9 VATANDAŞIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada, "Sel nedeniyle 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" bilgisine yer verildi.

MSB'DEN SEL BÖLGESİNE DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.

ARİFE NİNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bartın'da evinde uyuduğu sırada sel sularına kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Arama çalışmalarının 4'üncü gününde ulaşılan Ünal'ın cansız bedeni, sıkıştığı kayaların arasından ekiplerce çıkarıldı.

EVİNE 600 METRE UZAKTA BULUNDU

Ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde 1.5 metre çamurun altında buldu.

Ünal'ın cansız bedeni, ambulansla ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Arife Ünal'ın cenazesi, köydeki camide ikindi vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.