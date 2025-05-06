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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı

        7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı

        Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 5'i Türk vatandaşı, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 08:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:46
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        7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
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        Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 5'i Türk vatandaşı, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüpheli belirlendi. DEAŞ terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle 'Terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

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