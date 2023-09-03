Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR GELİYOR! Son dakika: 5 bölgede birden sağanak var! Meteoroloji 3 Eylül hava durumu raporu - Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede birden sağanak var

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında 5 bölgede sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde şiddetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 09:21 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 bölgede birden sağanak var!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara (Çanakkale ve Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

        Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması da bekleniyor.

        REKLAM

        ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT

        Rüzgarın da kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 30°

        Ankara

        Yağmurlu 24°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 27°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        SEL VE SU BASKINI UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İç Anadolu kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop, Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Denizli'de feci kaza
        Denizli'de feci kaza
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Bursa'daki orman yangını kontrol altında
        Bursa'daki orman yangını kontrol altında
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Habertürk Anasayfa