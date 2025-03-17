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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 4 suç örgütüne operasyon: 79 gözaltı

        4 suç örgütüne operasyon: 79 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da 4 farklı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 08:46 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:09
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        4 suç örgütüne operasyon: 79 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) Ankara’da A.A.’nın, Adana’da A.S.’nin, Van’da O.Y.’nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda; A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

        "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

        "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yasa Dışı Kumar Oynatmak, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Suç Üstlenme, Uyuşturucu Madde Ticareti , Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."

        Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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