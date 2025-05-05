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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika açıklaması: 4 ilde 6 suç örgütüne operasyon | Son dakika haberleri

        4 ilde 6 suç örgütüne operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Denizli'de, D.S.'nin, İzmir'de M.K.'nin, Kırklareli'nde N.G.'nin ve İstanbul'da D.A., İ.A. ile B.G.'nin elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 08:25 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:29
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        4 ilde 6 suç örgütüne operasyon!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Denizli’de D.S.’nin, İzmir'de M.K.'nin (yurt dışı firar), Kırklareli’de N.G.'nin, İstanbul’da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 43'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirdi.

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        Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

        Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

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