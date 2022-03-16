2 yıl sonra sınırları açmaya hazırlanıyor!

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 aşılarını yaptıran Avustralyalıların, 12 Nisan Salı günü saat 23.59'dan itibaren karantinaya gerek kalmadan ülkeye girişlerine izin verileceğini açıkladı.
Başbakan Ardern, Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce kapatılan ülke sınırlarının, önce 12 Nisan'da Avustralya'dan geleceklere, 1 Mayıs gece yarısından itibaren de vize muafiyeti bulunan İngiltere, Japonya, Almanya, Güney Kore, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin vatandaşlarına yeniden açılacağını söyledi.
Ülke sınırlarının açılmasını Avustralya'daki okulların ilk dönem tatiline denk getirmelerinden dolayı gelecek turistlerin ülke turizmine katkıda bulunacağını belirten Ardern, "Kısa vadede ekonomik toparlanmamızı hızlandırmaya yardımcı olacak ve kış kayak sezonu için iyi bir haber." dedi.
Ülkesinin ziyaret için güvenli bir yer olduğunu ve gelecek turistleri kucaklamak için hazır olduklarını vurgulayan Ardern, "Sınırlarımızı yeniden açıyoruz ve Avustralyalı ailelerimizden ve arkadaşlarımızdan biletlerini ayırmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.
Sınırların açılmasıyla 12 Nisan Salı günü saat 23.59'dan itibaren Yeni Zelanda'ya seyahat edecek Avustralyalılar ve 1 Mayıs saat 23.59'dan itibaren vize muafiyeti bulunan ülkelerden turistler karantinaya girmeyecek.
Ancak Yeni Zelanda'yı ziyaret edecek turistlerin, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırmış olmalarının yanı sıra uçağa binmeden önce hızlı antijen testinin "negatif" sonucunu göstermeleri ve ayrıca ülkeye vardıklarında ücretsiz verilecek hızlı antijen testini yapmaları gerekiyor.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 2 yıldır ülke sınırlarının kapalı olduğu Yeni Zelanda'da, virüsün görüldüğü ilk günden bu yana ülke genelinde 141 Yeni Zelandalı Kovid-19'dan hayatını kaybetti.
Halen 193 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda'da, hastanede yatan 971 hastadan 21'i yoğun bakımda bulunuyor.
Toplam 399 bin 342 kişinin virüse yakalandığı Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.
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