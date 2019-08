Son 10 yılın en iyi 'saf aksiyon' filmleri

John Wick 3: Parabellum 2019

(John Wick: Chapter 3 – Parabellum) Yönetmen: Chad Stahelski

Aksiyon, dövüş ve şiddet konusunda önceki filmleri aratmayan yönetmen Stahelski, görsel atmosferi itibarıyla yine stilize bir filme imza atıyor. Dövüş sahnelerinde göze hoş gelen bir koreografiden ziyade sertlik ve şiddet dozunu tercih ediyor. Bütün sahnelerin tasarımı, aydınlatması ve renk paletleri damakta bir sinema tadı bırakıyor. Dışavurumcu kara filmleri hatırlatan “John Wick 3”, mekân seçimleriyle de ilgiye değer... Ölümcül bir ikili dövüşe sahne olan New York Halk Kütüphanesi mesela.... Kütüphaneden sonra şık bir at ahırına geçtiğimizi ve Keanu Reeves'in bir atın sırtında New York caddelerinde iki motosikletliden kaçtığı sahneleri unutmayalım...