Son 10 yılın en iyi 'saf aksiyon' filmleri

03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hızlı ve Öfkeli 5 2011
(Fast Five) Yönetmen: Justin Lin
ABD'den Rio'nun yoksul mahallelerine sığınan kahramanlarımız dahil oldukları bir iş nedeniyle şehrin en belalı adamının hedefi haline geliyorlar. Ama av konumunda kalmaktansa, çılgın bir planla, karşı saldırıya geçmeye karar veriyorlar. “Hızlı ve Öfkeli 5”, ekibin toplanması, plan ve hazırlık dönemleriyle soygun filmlerinin şemasını takip ediyor. Polis dahil tüm Rio'yu kontrol eden mafya patronu, bir diktatör gibi çiziliyor. Kahramanlarımız ise yerel halk desteğiyle harekete geçen Amerikalı kovboylara benziyor.
Rio'nun yoksul bölgelerinin tekinsiz atmosferini, inişli çıkışlı dar sokaklarını, çatılarını filmin öyküsüne çok iyi yerleştiren yönetmen Justin Lin, aksiyon konusunda seyirciye beklediğini fazlasıyla veriyor. Finale doğru, film Rio'nun geniş caddelerine açıldıkça, çatışma, patlama ve kovalamaca sahneleri de zirveye çıkıyor. Sonuç olarak serinin beşinci filmi, güzel kızları, hızlı otomobilleri, esprili diyalogları, “cool” erkekleriyle bol miktarda adrenalin içeren bir aksiyon sineması örneği.
Mission: Impossible - Ghost Protocol 2011
Yönetmen: Brad Bird
Filmin birbirine akıcı biçimde bağlanan bölümlerinin tümü farklı görsel özelliklere sahip. Mesela, Ethan Hunt'ın bir Rus hapishanesinden kaçırılmasını anlatan sekans, kargaşanın hüküm sürdüğü, yakın plan dövüş sahneleriyle dolu. Kremlin'deki operasyon bölümü ise, mizahla gerilimin içiçe geçtiği harika bir sahne. Film boyunca, aksiyon ve çatışma, bilgisayar oyunları tarzında peş peşe dizilmiyor. Dubai'deki otel sahnesinde görüleceği üzere önce heyecan ve gerilim inşa ediliyor, ardından hareket ile çatışma geliyor.
Aralara yerleştirilen takip ve kovalamaca sahneleri ise farklı özellikleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Film, Ethan Hunt'ın Dubai'deki gökdelene tırmandığı, sonra serbest düşüşle indiği sahneyle öne çıkıyor ki buradaki teknik işçiliğe şapka çıkartmak gerekiyor. Brandt'in (Jeremy Renner) Hindistan'da mıknatıslı bir ortamda oradan oraya savrulduğu sahnenin ya da “akıllı otopark”taki kovalamacanın da hakkını yemeyelim. Yönetmen Brad Bird, aksiyonun hakkını vermekle kalmıyor, seriye taze bir mizah duygusu da ekliyor.
Cehennem Melekleri 2 2012
(The Expendables 2) Yönetmen: Simon West
Sylvester Stallone'nin testosteron saçan fanilalı, montlu erkekleri bir kez daha karşımıza getirdği film, konvansiyonel nitelikli bir “dövüş ve çatışma menüsü”ne sahip. Ekibimiz kötülerin arasına top, tüfek, tabanca, kama, muştayla dalıyor. Kuşkusuz sık sık yumruklar ve tekmeler de dahil oluyor işe. Kurşunlar, bombalar, bıçaklar uçuşuyor ve kan gövdeyi götürüyor. İlk filme oranla dövüş koreografileri ve çatışma sahneleri daha iyi. Jason Statham, Jet Li gibi isimleri bir yana bırakırsak, 80'lerin “rüya aksiyon takımı” yine karşımızda.
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