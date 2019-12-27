Listenin zirvesinde Dr. Dre var! Şarkıcı, 2015'ten bu yana yeni albüm çıkarmasa da mevcut albümleri ve şarkılarıyla meslektaşlarının üstünde kazanç elde etmeye devam ediyor. İşte Beyonce, Taylor Swift, Elton John gibi isimlerin son 10 yılda elde ettikleri gelirler...