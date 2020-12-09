Eve götürmeyen taksicinin aracını çaldı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 4 Aralık akşamı, iddiaya göre Ünal U., sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına kısa süre kala geldiği taksi durağında 2 sürücüye 10 lirasının olduğunu söyleyerek eve gitmek istediğini söyledi. Ünal U., şoförlerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde bulunan taksiye binip, uzaklaştı.
TAKSİ TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi, terk edilmiş olarak bulunurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi.
POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI
Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Görüntülerde şüpheliyi belirleyen polisler, marketten çıktığı sırada Ünal U. ile karşılaşıp gözaltına aldı.
"TAKSİYİ ÇALMAK GİBİ NİYETİM YOKTU"
Ünal U.’nun ifadesinde, “10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm. Taksiyi çalmak gibi bir niyetim yoktu” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından zanlı serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!