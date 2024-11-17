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        Haberler Bilgi Magazin ŞOK VEDA | MasterChef kim elendi, kim gitti? 17 Kasım Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı belli oluyor!

        MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! 17 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oldu. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan Aydın memecik zeytini ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 17 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 17 Kasım Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 20:49 Güncelleme: 18.11.2024 - 00:21
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        • 1

          MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti. Eleme oyununun oynandığı 17 Kasım Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 17 Kasım Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Ezgi

          Eda

          Alper

          Muratcan

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim Ezgi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, KAŞIĞI KİM ALDI?

          MasterChef'te en başarılı tabağı yapan isim Onur oldu. Onur 30 dakikada yapılan yemek ile jürilerden kaşık almayı başaran ilk kişi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 3. ve 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. Eleme adayı ise Eda oldu. Haftanın potaya giden 4. ismi Alper oldu.

        • 6

          MASTERCHEF 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Kerem kazandı.

          Haftanın ikinci dokunulmazlığını da Kırmızı Takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı Onur alırken eleme adayı Ezgi oldu.

        • 7

          MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.

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