        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 3-9 Eylül 2025: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. 3 Eylül'den 9 Eylül tarihine kadar geçerli olacak indirimler arasında okul hazırlıkları için pek çok ürün bulunuyor. Tost ekmeği, hamburger ve sadviç ekmeği, süt, peynir, yoğurt, çay indirimli ürünler arasındaki yerini aldı. Peki, 3-9 Eylül 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 12:34 Güncelleme: 02.09.2025 - 12:34
          ŞOK indirimli ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK 3-9 Eylül tarihleri arasında zeytinyağı 950 TL’den 849 TL’ye indirimli satışta olacak. Baldo pirinç 69, 90 TL, dondurma çeşitleri 135 TL’ye indirimde olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

