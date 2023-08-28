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        Haberler Gündem ŞOK 30 Ağustos-5 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri listesi

        ŞOK 30 Ağustos-5 Eylül kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi

        ŞOK market 30 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında sınırlı stoktaki indirimli ürünleri müşterisiyle buluşturuyor. 30 Ağustos 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda tam yağlı inek peyniri, bebek bezi, gardırop, kitaplık, çamaşır kurutma makinesi gibi indirimli pek çok ürün yer alıyor. Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğunda termos çeşitleri de öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte, ŞOK 30 Ağustos-5 Eylül 2023 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 15:58 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:58
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        • 1

          ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu müşterilerinin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde birçok kategoride onlarca farklı ürün indirime girecek. Peki, 30 Ağustos-5 Eylül 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

          ŞOK 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2023 KATALOĞU

          Ünal Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Peyniri 135 TL

          Eti Puf 12’li 21,90 TL

          Namet/Pınar Şölen Kangal Sucuk Isıl İşlem 119 TL

          Eti Pizza Kraker 11,90 TL

          Fanta 79,50 TL

          Coca-Cola Orijinal 79,50 TL

          Eti Tutku Bold 12,90 TL

        • 2

          Molfix Pure&Soft Bebek Bezi 219 TL

          Dermapeel Vücut Kesesi 26,50

          Emotion Romance Kadın Roll On 49,90 TL

          Derby Tıraş Kolonyası 28,90 TL

          Activex Sıvı Sabun 42,95 TL

          Raid Off! Pump Sprey 42,50 TL

        • 3

          Tiamob Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop Atlantik Çam 5199 TL

          Tiamob 5 Raflı Modern Kitaplık - Beyaz 699 TL

          Tiamob Melisa Çalışma Masası - Beyaz 1099 TL

          Tiamob Lüban Raflı Çalışma Masası - Atlantik Çam 749 TL

          Maya Çocuk Çalışma Koltuğu - 549 TL

          Donna Fileli Çalışma Koltuğu - 1599 TL

        • 4

          AVEX Thermal 360 Bardaklı Termos 1.2 L Siyah 699 TL

          Contigo Westloop Mat Siyah 470ML 2095800 949 TL

          Byron Tunç 720 ML 2095635 849 TL

          Awox Dual Çay Makinesi Kırmızı 289 TL

          Hararet Akıllı Izgara 2299 TL

          Samsung DW60M5042FS 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10699 TL

          Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 8999 TL

        • 5
        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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