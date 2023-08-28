ŞOK 30 Ağustos-5 Eylül kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi
ŞOK market 30 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında sınırlı stoktaki indirimli ürünleri müşterisiyle buluşturuyor. 30 Ağustos 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda tam yağlı inek peyniri, bebek bezi, gardırop, kitaplık, çamaşır kurutma makinesi gibi indirimli pek çok ürün yer alıyor. Bu haftanın indirimli ŞOK kataloğunda termos çeşitleri de öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte, ŞOK 30 Ağustos-5 Eylül 2023 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu...
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ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu müşterilerinin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde birçok kategoride onlarca farklı ürün indirime girecek. Peki, 30 Ağustos-5 Eylül 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...
ŞOK 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2023 KATALOĞU
Ünal Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Peyniri 135 TL
Eti Puf 12’li 21,90 TL
Namet/Pınar Şölen Kangal Sucuk Isıl İşlem 119 TL
Eti Pizza Kraker 11,90 TL
Fanta 79,50 TL
Coca-Cola Orijinal 79,50 TL
Eti Tutku Bold 12,90 TL
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Molfix Pure&Soft Bebek Bezi 219 TL
Dermapeel Vücut Kesesi 26,50
Emotion Romance Kadın Roll On 49,90 TL
Derby Tıraş Kolonyası 28,90 TL
Activex Sıvı Sabun 42,95 TL
Raid Off! Pump Sprey 42,50 TL
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Tiamob Fulya 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop Atlantik Çam 5199 TL
Tiamob 5 Raflı Modern Kitaplık - Beyaz 699 TL
Tiamob Melisa Çalışma Masası - Beyaz 1099 TL
Tiamob Lüban Raflı Çalışma Masası - Atlantik Çam 749 TL
Maya Çocuk Çalışma Koltuğu - 549 TL
Donna Fileli Çalışma Koltuğu - 1599 TL
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AVEX Thermal 360 Bardaklı Termos 1.2 L Siyah 699 TL
Contigo Westloop Mat Siyah 470ML 2095800 949 TL
Byron Tunç 720 ML 2095635 849 TL
Awox Dual Çay Makinesi Kırmızı 289 TL
Hararet Akıllı Izgara 2299 TL
Samsung DW60M5042FS 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10699 TL
Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 8999 TL
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