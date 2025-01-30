Soğuk havalarda ilaç gibi gelecek! Hızlı, besleyici ve lezzetli Japon mutfağının favorisi ramen tarifi!

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, doyurucu ve besleyici bir yemek arıyorsanız, ev yapımı ramen tam size göre! Japon mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ramen, basit malzemelerle hazırlanarak mükemmel bir tat yakalamanızı sağlayacak. İşte detaylı tarifimiz!