Soğuk havalarda ilaç gibi gelecek! Hızlı, besleyici ve lezzetli Japon mutfağının favorisi ramen tarifi!
Ramen, son yıllarda dünya çapında popülerliği artan Japon mutfağının en özel lezzetlerinden biri. Kendi mutfağınızda bir restoran kalitesinde ramen hazırlamak ister misiniz? İşte lezzet dolu bir kase ramen yapmanın tüm incelikleri ve adım adım tarifi!
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Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, doyurucu ve besleyici bir yemek arıyorsanız, ev yapımı ramen tam size göre! Japon mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ramen, basit malzemelerle hazırlanarak mükemmel bir tat yakalamanızı sağlayacak. İşte detaylı tarifimiz!
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MALZEMELER: ET SUYU İÇİN
2 litre su
500 g kemikli tavuk (but veya kanat) veya 300 g dana kemiği
1 parça kombu (kurutulmuş deniz yosunu, opsiyonel)
1 büyük soğan (ikiye bölünmüş)
3 diş sarımsak
1 parça taze zencefil (yaklaşık 5 cm, dilimlenmiş)
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı mirin (tatlı pirinç şarabı, opsiyonel)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
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RAMEN İÇİN MALZEMELER
200 g ramen eriştesi
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı susam yağı
2 adet haşlanmış yumurta (ajitsuke tamago için: haşlanıp soya sosu, mirin ve su karışımında 2 saat bekletilmiş)
100 g haşlanmış veya kızarmış tavuk (tercihen göğüs veya but)
1 adet yeşil soğan (ince doğranmış)
½ su bardağı tatlı mısır (isteğe bağlı)
½ su bardağı haşlanmış soya filizi (isteğe bağlı)
1 yaprak nori (deniz yosunu, ince kesilmiş)
1 çay kaşığı togarashi (Japon baharat karışımı, isteğe bağlı)
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- 4
HAZIRLANIŞI: ET SUYUNU HAZIRLAYIN
Su, kemikler, soğan, sarımsak ve zencefili bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca köpükleri alarak orta ateşte en az 1,5 saat pişirin.
- 5
Eğer kombu kullanıyorsanız, kaynamadan önce ekleyin ve 30 dakika sonra çıkarın. Soya sosu, mirin, tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. 10 dakika daha kaynatıp süzün.
- 6
ERİŞTEYİ HAŞLAYIN
Büyük bir tencerede su kaynatın, ramen eriştelerini ekleyin ve paket üzerindeki süreye göre haşlayın (genellikle 2-4 dakika).
Süzüp üzerine soğuk su dökerek nişastasını alın.
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- 7
KASELERİ HAZIRLAYIN
Kaselere 1’er yemek kaşığı soya sosu ve yarım yemek kaşığı susam yağı ekleyin. Üzerine sıcak et suyunu dökün.
Ramen kaselerini oluşturun:
- 8
Haşlanmış erişteleri kaselere paylaştırın. Üzerine haşlanmış veya kızarmış tavukları ekleyin.
İkiye bölünmüş yumurtayı, doğranmış yeşil soğanı, nori yaprağını, mısırı ve soya filizini yerleştirin.
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Baharatlı sevenler togarashi ekleyebilir. Tüm malzemeleri sıcak şekilde birleştirin ve afiyetle tüketin!
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