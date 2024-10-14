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        Haberler Yaşam Siyah kediler neden uğursuzlukla ilişkilendiriliyor? Vebadan cadılığa birçok sebebi varmış! İşte kara kedi mitinin arka planı!

        Siyah kediler neden uğursuzlukla ilişkilendiriliyor? Vebadan cadılığa birçok sebebi varmış! İşte kara kedi mitinin arka planı!

        Kara kediler, Cadılar Bayramı'nın ürkütücü sembollerinden biri olarak bilinir. Ancak bu kedilerin kötü şansla ilişkilendirilmesi, sadece bir batıl inanç mı yoksa tarihsel bir dayanağı mı var? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:00
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        • 1

          Kara kediler, batıl inançlar ve Cadılar Bayramı ile sıkı sıkıya ilişkili semboller arasında yer alır. Özellikle bir kara kediyle yolların kesişmesinin kötü şans getirdiği inancı oldukça yaygındır. Peki, kara kediler nasıl böyle bir ün kazandı ve bu inançlar günümüze nasıl ulaştı?

        • 2

          KARA KEDİ BATIL İNANÇLARININ KÖKENLERİ

          Kedilerle insanlar arasındaki ilişki, en eski uygarlıklardan biri olan Eski Mısır'a kadar uzanır. Eski Mısır'da kediler, tanrıça Bastet'e ithafen kutsal kabul edilirken, Yunan mitolojisinde büyü ve sihir tanrıçası Hekate ile ilişkilendirilmişlerdir.

        • 3

          Ancak kara kedilerin batıl inançlarla ve şeytani güçlerle özdeşleştirilmesi, 13. yüzyılda Papa Gregory IX tarafından yayımlanan “Vox in Rama” belgesine dayanmaktadır. Bu belgede kara kediler, Şeytan’ın bir sembolü olarak ilan edilmiş ve kilise tarafından sapkınlıkla ilişkilendirilmiştir.

        • 4

          KEDİLER VE CADILAR: ORTAÇAĞ AVRUPASINDAKİ İLİŞKİLERİ

          Ortaçağ Avrupa’sında kediler, cadılarla da bağlantılı hale gelmiştir. Wiccan rahibesi Cerridwen Fallingstar’a göre, cadılar Hristiyanlık öncesi Avrupa'da doğayı ve hayvanları onurlandıran pagan uygulayıcılardı.

        • 5

          Ancak kilise güç kazandıkça, cadılar ve onların kedileri, kilise otoritesine tehdit olarak görülmeye başlandı. Özellikle bağımsız kadınlar ve onların sadık hayvanları olan kediler, cadılıkla ilişkilendirilerek şüpheli bulunuyordu. Kara kedilerin geceleri fark edilmeden avlanma yetenekleri, onların gizemli ve uğursuz varlıklar olarak görülmelerine katkıda bulundu.

        • 6

          KEDİLER VE VEBA: BİR YANLIŞ ANLAŞILMANIN SONUÇLARI

          Orta Çağ’da kara kedilere yönelik kötü inançlar, kara vebanın yayılması sırasında zirveye ulaştı. Kediler, vebayı yaymakla suçlandı ve büyük ölçüde katledildiler. Ancak bu durum, felaketin daha da büyümesine neden oldu.

        • 7

          Çünkü kemirgen popülasyonunu kontrol eden kedilerin azalmasıyla, veba hızla yayıldı. Bu olay, kedilere yönelik batıl inançların ne denli yıkıcı olabileceğini gösteren ironik bir örnektir.

        • 8

          YOLUNUZU KESEN KARA KEDİ: BATIL İNANÇLARIN KÖKENLERİ

          Ortaçağ Avrupa'sında şeytanın veya cadıların kara kedi kılığına girebileceği inancı yaygındı. Bu nedenle yolunuzu kesen bir kara kedi, uğursuz bir işaret olarak kabul edilirdi.

        • 9

          Fallingstar, Rönesans döneminde de bu batıl inancın sürdüğünü, kara bir kedinin size zarar vermek isteyen bir cadı tarafından gönderildiğine inanıldığını belirtiyor. Kilise bu korkuları kendi lehine kullanarak, insanları kutsama ve lanetten korunma karşılığında bağış yapmaya teşvik ediyordu.

        • 10

          KARA KEDİLER VE FARKLI KÜLTÜRLERDE ŞANS ANLAYIŞI

          Kara kedilerin kötü şans getirdiği fikri her kültürde aynı şekilde kabul edilmez. Örneğin, Eski Mısır'da kara kediler, tanrıça Bastet’in kutsal hayvanı olarak onurlandırılmıştır.

        • 11

          Benzer şekilde İskoçya ve Japonya gibi bazı kültürlerde kara kediler, refah ve şansın sembolü olarak kabul edilir. Bu da kara kedilere yönelik algının büyük ölçüde kişinin kültürel inançlarına bağlı olduğunu gösterir.

          Kaynak: History

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