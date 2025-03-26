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        Haberler Gündem İnanç Siverek'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Siverek'te Sakal-ı Şerif sahur vakti ziyarete açıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif sahur vakti ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:26
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        Siverek'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ulu Cami'de sahur vakti sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

        Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi. Sakal-ı Şerif'in önünden geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

        Ulu Cami imamı Menduh Lale, Sakal-ı Şerif'in her Ramazan vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

        Ziyaretin saygı amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Lale, şöyle konuştu:

        "Ziyaret sadece saygı göstermek amacıyla yapılıyor. Peygamberimizi hatırlayarak salavat getirilmesi gerekir, öpülmesi doğru ve caiz değildir. Çünkü Peygamberimizin bizzat kendisi putlaştırılmaya müsaade etmemiştir. Buraya gelenlerin Peygamberimizi hatırlamak için saygı amacıyla ziyaret etmeleri gerekiyor."

        Ziyaretçilerden Ahmet Telek ise "Bugün Sakal-ı Şerif'i ziyarete geldik, onurlandık, şad olduk. Yüce Allah bizlere bugünleri nasip ettiği için çok mutlu ve huzurluyum" dedi.

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        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #Siverek
        #Sakal-ı Şerif
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