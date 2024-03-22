Sivassporlu Ziya Erdal: Üst sıralara çıkmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'de 8. sırada yer alan Sivasspor'un tecrübeli futbolcularından Ziya Erdal, takım olarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini belirtirken, “Ligin boyu kısalıyor. Bir an önce puanları toplayıp kendimizde üst sıralarda yer edinmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Takımın tecrübeli futbolcularından Ziya Erdal antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdal, “Zor maç, ligin boyu da kısalıyor. Bir an önce puanları toplayıp kendimizde üst sıralarda yer edinmek istiyoruz. Onun için çalışmalarımıza başladık. Adana Demirspor maçından sonra bir tatilimiz vardı. İnşallah Karagümrük maçını da iyi bitirip bir an önce güvenli bölgeye gitmek istiyoruz” diye konuştu.

Bir gazetecinin, “Puan durumunda diğer takımların puanı size çok yakın. Bu herhangi bir strese yol açıyor mu?” sorusuna Erdal, “Evet puan olarak çok yakın ama çok takım var. Strese yol açmıyor kesinlikle. Bu sene gerçekten ligin beşincisi ile sonuncusu arasında bir oyun anlamında bir fark yok. O gün kim çok istiyorsa ve kim motiveyse o kazanıyor” yanıtını verdi.