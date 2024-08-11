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        Haberler Bilgi Spor Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 1. hafta maçında Trabzonspor, Sivas deplasmanına konuk oluyor. İddiaalı transferlerle adından bahsettiren bordo- mavililer, sezona üç puanla başlamak istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:04
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        • 1

          Sivasspor- Trabzonspor maçına sayılı saatler kaldı. Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de Trendyol Süper Lig’de başarılı olmak isteyen Trabzonspor ilk hafta maçında kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          SİVASSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Sivasspor - Trabzonspor mücadelesi 11 Ağustos Pazar (bugün) saat 19.15’da başlayacak

        • 3

          SİVASSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          TRABZONSPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE

          Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turunda Rapid Wien’e evinde 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Sivasspor deplasmanında kazanarak taraftarlarına bu mağlubiyeti unutturmak istiyor.

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