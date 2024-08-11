Sivasspor- Trabzonspor maçına sayılı saatler kaldı. Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de Trendyol Süper Lig’de başarılı olmak isteyen Trabzonspor ilk hafta maçında kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...