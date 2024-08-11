Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 1. hafta maçında Trabzonspor, Sivas deplasmanına konuk oluyor. İddiaalı transferlerle adından bahsettiren bordo- mavililer, sezona üç puanla başlamak istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Sivasspor- Trabzonspor maçına sayılı saatler kaldı. Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de Trendyol Süper Lig’de başarılı olmak isteyen Trabzonspor ilk hafta maçında kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Sivasspor- Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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SİVASSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor - Trabzonspor mücadelesi 11 Ağustos Pazar (bugün) saat 19.15’da başlayacak
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SİVASSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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TRABZONSPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE
Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turunda Rapid Wien’e evinde 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Sivasspor deplasmanında kazanarak taraftarlarına bu mağlubiyeti unutturmak istiyor.